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У муромчанки стала гнить кожа после операции в московской клинике

Mash: в Москве муромчанка пострадала после пластики груди
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Муромчанка заявила, что хирурги московской клиники изуродовали ей грудь. Об этом сообщает Mash.

28-летняя женщина решила сделать подтяжку груди и убрать последствия беременности на животе. Как рассказала сама пострадавшая, за процедуры она заплатила 900 тысяч рублей и еще 300 отдала за коррекционное белье.

Спустя некоторое время кожа начала гнить, раны после хирургии не заживали должным образом. По словам муромчанки, в медицинском учреждении ей сказали, что это нормальный процесс. После осмотра в другой клинике специалисты заявили, что манипуляции были проведены неправильно.

Как рассказал адвокат пострадавшей, ситуация серьезно повлияла на личную жизнь женщины. От нее ушел муж, другие отношения она не может завести из-за последствий хирургии. В результате пострадавшая потратила на психологов более миллиона рублей.

В беседе с журналистами хирург первой клиники заявил, что материал, использованный во время операции, рассасывается шесть-восемь месяцев. На реабилитацию уходит год.

Ранее Прохор Шаляпин показал лицо после пластики.

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