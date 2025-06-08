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Верховный суд защитил право внебрачной дочери на наследство

ВС вступился за женщину, которой отказали в наследии из-за рождения вне брака
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Depositphotos

Верховный суд России встал на сторону жительницы Мурманской области, которой отказали в наследстве ее биологического отца. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Женщина, родившаяся в 1980 году, обратилась в суд после того, как не смогла получить долю в наследстве от ее почившего отца. В свидетельстве о рождении отцом был указан супруг ее матери, а биологический отец официально ее не признавал из-за наличия другой семьи. Все наследство перешло его законной дочери.

Другие суды отказали истице в установлении отцовства, сославшись на нормы старого законодательства, действовавшего на момент ее рождения. Они не стали назначать генетическую экспертизу, ссылаясь на то, что прежние правила ее не предусматривали.

Однако Верховный суд не согласился с этим. Он указал, что даже в рамках старого Кодекса о браке и семье РСФСР суды могли проводить экспертизу для установления происхождения ребенка. По мнению высшей инстанции, отказ в назначении экспертизы был неправомерным.

В итоге Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.

Ранее адвокат напомнила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов.

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