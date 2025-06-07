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Стилист Лисовец ответил депутату Хамзаеву, призвавшему запретить мужчинам работать визажистами

Стилист Лисовец заявил, что деление профессий на мужские и женские лишит Россию красоты
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Пресс-служба НТВ

Предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить мужчинам заниматься женской работой лишит Россию красоты и талантливых специалистов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт моды, стилист Владислав Лисовец. Он отметил, что разделить профессии по гендерному признаку невозможно, и напомнил, что мужчины даже работают врачами-гинекологами.

«Как определить, профессия женская и не женская? Врач — это женская профессия или мужская профессия? Соответственно, почему визажист — это женская профессия, а не мужская? Слово визажист больше подходит мужчине, чем женщине. По каким критериям депутаты Государственной думы определяют и делят людей на профессии? Если мы проанализируем вообще историю мировую, то, допустим, в случае дизайнеров одежды — портной — прекрасно состоялись и мужчины, и женщины. Если подобные законы будут проводиться в Государственной думе, то, к сожалению, депутаты будут лишать Россию красоты, потому что самое главное, чтобы люди в профессии помогали России и россиянам становиться красивее, симпатичней, жить в красоте, а это, соответственно, творческие профессии, перечисленные депутатом. Нужно немного думать, прежде чем высказываться, потому что подобный закон может лишить обычных граждан красоты и талантливых специалистов. Не существует профессий женских и мужских, потому что даже гинеколог может быть мужчина. И, кстати, к гинекологу-мужчине женщины идут с большим почему-то доверием. Депутаты Государственной думы, особенно те, кто хотят принимать такие законы, должны это знать и об этом подумать», — сказал он.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить мужчинам работать визажистами, мастерами по маникюру или преподавателями стрип-пластики. Он назвал проблемой тот факт, что мужчины выбирают «традиционно женские» профессии и предложил «обсудить эту тему».

После этого первый зампред думского комитета по труду Елена Цунаева в беседе с изданием «Подъем» раскритиковала идею коллеги и заявила, что каждый человек вправе самостоятельно определять, чем он хочет заниматься.

Ранее родителям рассказали, как помочь выпускнику выбрать профессию.

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