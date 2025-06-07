На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане прошел фестиваль-конкурс детского искусства

В Казани прошел второй конкурс-фестиваль Аиды Гарифуллиной
close
Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана»

В Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева в Казани 6 июня прошел второй республиканский конкурс-фестиваль Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана», сообщает пресс-служба фестиваля.

Праздничный вечер открыли министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, начальник управления культуры Казани Азат Абзалов, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и заслуженный деятель искусства РТ Ляйля Гарифуллина.

Как отметила в своем приветствии Аида Гарифуллина, начинающие артисты сталкиваются с множеством трудностей.

«Чтобы действительно погрузиться в музыку и начать свободно «говорить» на этом языке, нужна легкость обращения с инструментом, на это уходят годы упорных занятий с педагогом. И еще, очень важно сохранить веру в себя», — рассказала она.

По словам Ляйли Гарифуллиной, участники готовились к этому конкурс-фестивалю в течение года.

«Юным исполнителям, победившим в труднейшем соревновании и, прежде всего, победившим себя, была предоставлена уникальная возможность выступить перед многочисленной аудиторией слушателей вместе с профессиональным оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной, Государственным хором РТ п/у народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой и капеллой Дмитрия Железнова», — сказала она.

Конкурс проводился на безвозмездной основе, без вступительных взносов, с февраля по май 2025 года в рамках проекта «Творческой академии музыки республики Татарстан».

Всего в проекте приняло участие около 500 учащихся в возрасте от 9 до 16 лет. Лауреатами конкурс стали 68 человек в 6 номинациях и 3 возрастных группах.
В состав жюри конкурса вошли музыканты, педагоги, музыканты-исполнители и другие представители музыкальной сферы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами