В Татарстане прошел фестиваль-конкурс детского искусства

В Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева в Казани 6 июня прошел второй республиканский конкурс-фестиваль Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана», сообщает пресс-служба фестиваля.

Праздничный вечер открыли министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, начальник управления культуры Казани Азат Абзалов, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и заслуженный деятель искусства РТ Ляйля Гарифуллина.

Как отметила в своем приветствии Аида Гарифуллина, начинающие артисты сталкиваются с множеством трудностей.

«Чтобы действительно погрузиться в музыку и начать свободно «говорить» на этом языке, нужна легкость обращения с инструментом, на это уходят годы упорных занятий с педагогом. И еще, очень важно сохранить веру в себя», — рассказала она.

По словам Ляйли Гарифуллиной, участники готовились к этому конкурс-фестивалю в течение года.

«Юным исполнителям, победившим в труднейшем соревновании и, прежде всего, победившим себя, была предоставлена уникальная возможность выступить перед многочисленной аудиторией слушателей вместе с профессиональным оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной, Государственным хором РТ п/у народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой и капеллой Дмитрия Железнова», — сказала она.

Конкурс проводился на безвозмездной основе, без вступительных взносов, с февраля по май 2025 года в рамках проекта «Творческой академии музыки республики Татарстан».

Всего в проекте приняло участие около 500 учащихся в возрасте от 9 до 16 лет. Лауреатами конкурс стали 68 человек в 6 номинациях и 3 возрастных группах.

В состав жюри конкурса вошли музыканты, педагоги, музыканты-исполнители и другие представители музыкальной сферы.