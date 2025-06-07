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В Бурятии муж и жена обокрали пенсионера, который их приютил

В Бурятии супруги ограбили 83-летнего пенсионера
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Global Look Press

В Заиграевском районе Бурятии пожилой мужчина приютил семейную пару и остался без накоплений. Об этом сообщает УМВД республики.

По информации правоохранителей, злоумышленники предложили пострадавшему помощь по хозяйству за крышу над головой. 83-летний мужчина проживал один и согласился приютить пару.

В один из дней сообщники решили обокрасть доверчивого сельчанина. Пока 27-летняя девушка отвлекала внимание мужчины вопросами о здоровье, ее 21-летний сообщник взял телефон и перевел с банковского счета пострадавшего 10,5 тыс. рублей.

После их ухода пенсионер обнаружил пропажу и обратился в полицию. Подозреваемых в краже задержали, мужчина и женщина признались, что деньги они потратили на алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

До этого россиянин избил и ограбил пенсионерку на кладбище. Он несколько раз ударил потерпевшую по голове и лицу и попытался вырвать у нее из рук сумку. Пенсионерка оказала сопротивление, удержала сумку и закричала. Нападавший убежал, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции, ему может грозить до семи лет колонии.

Ранее под Ростовом молодые люди ограбили пенсионера, которому помогали по хозяйству.

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