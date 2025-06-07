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Российский подросток отдал аферистам миллион рублей, спасая родителей от «уголовного дела»

В Череповце подросток отдал мошенникам миллион рублей, поверив в уголовное дело
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Ilya Naymushin/Reuters

В Череповце подросток решил защитить родителей от «уголовного дела» и отдал мошенникам их сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что подростку 2009 года рождения позвонил неизвестный, представившийся секретарем школы. Аферист сообщил о проблемах с электронным дневником и запросил код подтверждения из СМС. После получения кода юноше начали звонить якобы представители «Госуслуг», финансового департамента и ФСБ.

Подростка убедили, что его родителям грозит уголовная ответственность. Поверив злоумышленникам, он последовал их инструкциям и взял родительские телефоны и банковские карты. После этого он на такси добрался до торгового центра, где снял и перевел на указанные счета миллион рублей.

Мать подростка обнаружила пропажу, после чего родители быстро нашли сына, но деньги уже были переведены. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и причастных лиц.

Ранее юный москвич отдал драгоценности на миллион рублей после звонка мошенников.

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