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Дети ради просмотров опубликовали фото с нацистским приветствием на фоне знамени Победы

112: в Волгодонске дети показали нацистское приветствие возле знамени Победы
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Telegram-канал «112»

В Волгодонске дети продемонстрировали нацистское приветствие на фоне знамени Победы, чтобы стать популярными в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Компания ради хайпа в соцсетях сняла видео, где несколько детей демонстрируют нацистское приветствие на фоне знамени Победы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности участников изготовления контента и доставили в отдел полиции идейных вдохновителей этого поступка — ими оказались 13-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Дети извинились за то, что сделали, и пообещали, что подобного больше не повторится. Они объяснили свой поступок желанием повысить просмотры в соцсетях.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что школьники не состоят на учете. Уголовное дело по факту произошедшего не возбуждалось.

Ранее российские подростки сожгли знамя Победы на камеру.

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