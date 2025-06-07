В России собрались ввести новые запреты для отдыхающих на пляжах

Россиянам не разрешат приходить на пляжи с питомцами — исключение составят собаки-поводыри. Соответствующий проект приказа МЧС опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе перечислены и другие ограничения: нельзя заплывать за буйки, купаться в состоянии опьянения, оставлять детей без присмотра, плавать на неподходящих предметах вроде лежаков или бревен, а также играть в спортивные игры вне специально отведенных зон. При этом ответственность за нарушение этих правил не прописана.

Организаторы пляжей, согласно документу, должны обеспечивать их необходимым оборудованием, следить за чистотой и регулярно проверять дно водоемов. Также запрещено использовать в качестве буйков предметы, напоминающие мусор, например, пластиковые бутылки и канистры.

Проект содержит пункты, направленные для повышения безопасности на пляжах, ледовых и понтонных переправах, мостах и стоянках маломерных судов. В случае утверждения приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее эксперт в беседе с «Газетой.Ru» назвал идеальное время купания в водоемах для сердечников.