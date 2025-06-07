Пьяный россиянин пытался заставить врачей госпитализировать подругу

Житель Кемеровской области угрожал медикам скорой помощи, которые отказались везти в больницу его подругу. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Пьяный новокузнечанин вызвал скорую помощь для своей знакомой, мужчина решил, что ей срочно нужно в больницу. Прибывшие на место медики осмотрели женщину и пришли к выводу, что показаний для госпитализации нет.

В ответ 25-летний мужчина начал вести себя агрессивно, сотрудники скорой нажали тревожную кнопку. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал дебошира и доставил его в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Оренбургской области мужчина взял в заложники фельдшера, чтобы открыть больничный. 29-летний житель Орска вызвал на дом неотложную помощь, как только фельдшер поднялась в квартиру, мужчина запер дверь на ключ. Женщина сумела вызвать полицию, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мужчина избил врача в краснодарской клинике.