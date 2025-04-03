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Россиянка пыталась похитить мужа и насильно сдать его в реабилитационный центр из-за развода

В Самарской области женщина с подельниками пыталась похитить своего мужа
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы и группы ее подельников, которые избили и пытались похитить мужа женщины. Об этом сообщает СУ СК РФ Самарской области.

По данным следствия, обвиняемая была недовольна бракоразводным процессом с мужем и разделом имущества. Женщина решила сдать супруга в реабилитационный центр без его согласия. К делу она привлекла четверых знакомых. Подельники напали на мужчину на парковке около торгового центра.

Потерпевшего избили и насильно затолкали в машину, где заковали его в наручники. Очевидцы произошедшего вызвали полицию, похищенного удалось освободить. В отношении женщины и ее подельников были возбуждены уголовные дела о разбое и похищении человека. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемым могут грозить длительные сроки заключения.

До этого сообщалось, что в Москве задержана заказчица покушения, женщина пыталась избавиться от мужа с помощью самодельного яда. Обвиняемая обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию о своем супруге. Она объяснила, что находится в процессе развода и ищет человека, который за денежное вознаграждение изготовит яд. Детектив сообщил о произошедшем в полицию и в дальнейшем действовал под руководством правоохранителей. Заказчица получила от агента информацию об успешном покушении и была задержана при передаче денег. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить до 11,5 года лишения свободы.

Ранее в Карелии мужчина жестоко избил жену из-за музыки.

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