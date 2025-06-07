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В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

CNN: премьер Индии Моди открыл в Кашмире самый высокий в мире ж/д мост
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл самый высокий железнодорожный мост в мире — Ченабский мост, построенный в горной долине Кашмира. Об этом сообщил телеканал CNN.

Мост через реку Ченаб возводили несколько десятилетий. Его арочная конструкция возвышается на 359 метров над рекой — это на 29 метров выше Эйфелевой башни. Длина моста составляет 1315 метров, а стоимость проекта превысила $160 млн. Это часть первого железнодорожного маршрута, соединяющего Кашмир с остальной территорией Индии.

Во время визита Моди также открыл железнодорожную линию Удхампур — Сринагар — Барамулла, которая объединяет важные города региона с другими частями страны.

Журналисты напомнили, что событие прошло всего через несколько недель после трагедии с туристами в регионе и последовавшего за ней вооруженного конфликта с Пакистаном. Моди прибыл в управляемую Индией часть Кашмира впервые после короткого, но напряженного столкновения с Пакистаном в апреле. Тогда в течение четырех дней стороны обменивались ударами ракетами, дронов и артиллерии. Индия обвинила Пакистан в организации нападения на туристов, но Исламабад свою причастность отрицает.

Ранее Илон Маск анонсировал строительство одного из крупнейших зданий в мире Gigabay.

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