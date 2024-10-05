Россиянам объяснили, почему важно собирать использованные батарейки

В повседневной рутине многие не обращают внимание на такую простую вещь, как батарейки. Мы по привычке меняем батарейки на часах, пультах или игрушках, а старые выбрасываем в общий мусор. Часто даже не задумываемся какой вред приносят использованные батарейки для окружающей среды, рассказал «Газете.Ru» предприниматель, руководитель рециклинг-оператора Creator Solutions Дмитрий Духовников.

Но, в последнее время мы часто видим специальные урны для батареек и аккумуляторов. Сейчас это трендово, модно и экологично.

«Батарейки изготавливаются из сложных элементов и металла. Токсичные детали приносят огромный вред окружающей среде. Переработка позволяет извлекать полезные элементы, как медь, цинк, свинец, марганец, черный металл и применять в промышленности. Как подсчитали эксперты, россияне в год выбрасывают около 1 миллиарда или 20 тысяч тонн батареек. Только в Москве на свалки выбрасываются до 15 миллионов штук», — объяснил он.

Представьте, что одна батарейка легко загрязняет 400 литров воды или 20 кубов земли. Использованные батарейки окисляются, а свинец, ртуть или кадмий попадая в воздух травят наш организм, накапливаясь в костях, почках и печени.

«Но, если переработать хотя бы 100 батареек, из них можно извлечь графит для 100 карандашей, изготовить из металла 1 столовый набор из ложки и вилки, несколько метров проволоки», — отметил эксперт.

Батарейки, собранные в специальные урны в супермаркетах, направляются на заводы по утилизации и переработке. Один из самых крупных — находится в Челябинске.

Торговые сети, принимают от населения батарейки бесплатно, заключают договора с заводами, а те на платной основе занимаются переработкой.

«Процесс происходит в следующей последовательности: сортировка по видам батареек, дробление и сепарация для отделения оболочки, затем промывка от электролита; далее начинается, извлечение полезных элементов, фильтрация графита; в конце — обезвреживание и утилизация ненужных остатков», — рассказал он.

В результате получают медный и цинковый порошки, диоксид магния и черный лом. Полный цикл утилизации занимает 4 дня. Вся полученная продукция считается полным аналогом рудных металлов, далее завод продает ее многим промышленным компаниям в сферах металлургии, машиностроения и фармацевтики.

«Если решили заняться этим полезным делом, можно найти в интернете карту предприятий, осуществляющих сбор батареек — как правило это торговые сети. Им это необходимо, чтобы поддерживать имидж экологичных компаний, кроме того сдачей батареек как правило любит заниматься публика по обеспеченнее, тем самым сети привлекают к себе клиентов», — рекомендовал эксперт.

На всех столичных ярмарках постоянно устанавливаются специальные контейнеры для батареек. Только за 3 летних месяца в Москве на ярмарках собрали около 300 кг элементов питания.

Можно мониторить различные мероприятия по сбору вторсырья. Во многих городах они проводятся ежемесячно.

«Батарейки перерабатываются на 95%. Это очень высокий показатель полезности элементов в рециклинге. Состав распределяется следующим образом: из оболочки создают черный лом, который в последующем превращается в цветной металл и графит. Также активно применяется в металлургии, приборостроении или строительстве. Медь превращается в порошок — он активно используется в электротехнической, автомобильной и химической промышленности, марганец полезен в гидрометаллургии — используется для окрашивания кирпича, плитки, бетона. Цинк необходим в фармацевтике и пиротехнике. Применяется при изготовлении электроприборов, а графит используется для смазки велосипедных цепей и в изготовлении карандашей», — резюмировал предприниматель.

Ранее эксперт рассказал, безопасна ли одежда, сделанная из переработанного материала.