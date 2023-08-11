Юрист рассказал, как суд определяет, с кем останется животное при разводе

В статье 137 Гражданского кодекса РФ говорится о том, что к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное, то есть раздел питомцев осуществляется по таким же правилам, что и любое другое совместное имущество. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Если кошка или собака была куплена в браке, то претендовать на нее могут оба супруга, если питомец был подарком жене – то и принадлежит он ей лично», — пояснил он.

Вместе с тем, такой подход на протяжении долгого времени порождает дискуссии в юридическом сообществе. Все-таки питомцы – живые создания, и применение к ним вещного права – весьма спорная практика.

«Суд в основном учитывает привязанность несовершеннолетнего ребенка к животному и оставляет питомца с тем родителем, с которым будет проживать ребенок. Однако делать этого не обязан. О благополучии кошки или собаки обычно речи не идет в принципе. Этот законодательный пробел требует дополнительного обсуждения», — резюмировал эксперт.

Ранее в России предложили упростить процедуру развода супругов без общего имущества и детей.