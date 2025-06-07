Стало известно, в какие города из путешествий чаще всего возвращаются россияне

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip определил города, в которые туристы любят возвращаться по несколько раз. Для того, чтобы составить этот список, аналитики сервиса собрали статистику, основанную на бронировании отелей и апартаментов в российских и зарубежных городах с датами проживания в первом полугодии 2025 года и 2024 года. В выборке не принимали участие бизнес-заказы, в рамках которых совершаются поездки в рабочих целях.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Таким образом удалось выявить список городов, в которые одни и те же путешественники ездили в прошлом году, и куда отправились снова — но уже в 2025-м.

Лидером среди российских направлений, куда клиенты OneTwoTrip любят возвращаться, стала Москва, доля повторных заказов в столицу туристов составляет 14,0%. На втором месте Сургут — 13,7%. Замыкает тройку Конаково, в городе в Тверской области, расположенном на Волге, совершают повторные бронирования в 12,9% случаев. Часто возвращаются также в Киров (12,7%), Череповец (12,1%), Ульяновск (11,7%), Краснодар (11,5%), Санкт-Петербург (11,3%), Екатеринбург (11,1%) и Сочи (10,8%).

За границей чаще всего совершаются повторные поездки в Дюссельдорф, где таких бронирований 17,4%. На втором и третьем местах Римини — 15,0% и Ларнака (13,2%). Нравится возвращаться также и в Берлин (13,1%), Дубай (12,6%), Паттайю (12,3%), Вильнюс (11,7%), Париж (11,6%), Лондон (11,5%) и Софию (11,4%).

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