Ученые предупредили об опасности мутации нового коронавируса HKU5-CoV-2

Nat Commun: HKU5-CoV-2 находится в одной мутации от того, чтобы заражать людей

Американские ученые сделали важное открытие, выявив новый коронавирус HKU5-CoV-2, который может находиться всего в одной мутации от способности заражать людей. Этот вирус был выделен из образцов летучих мышей в Китае и, согласно проведенному исследованию, имеет потенциал проникать в клетки человека при определенных изменениях, пишет журнал Nature Communications.

Вирус вызывает опасения у экспертов из-за своей схожести с MERS-CoV, который является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома, характеризующегося высокой смертностью, достигающей 34%. В лабораторных условиях ученые создали псевдовирусы, содержащие шиповидный белок HKU5. Исследования показали, что при определенной мутации этот вирус может взаимодействовать с клетками, имеющими человеческие рецепторы ACE2 — те же самые рецепторы, которые использует COVID-19.

На данный момент вирус циркулирует только среди летучих мышей, но существует риск его передачи через промежуточного носителя, такого как циветта или норка, что может привести к возникновению опасных мутаций. Ученые подчеркивают, что аналогичным образом появился SARS-CoV-2. Дополнительные опасения вызывает тот факт, что HKU5 был впервые зафиксирован в лаборатории, связанной с Уханьским институтом вирусологии.

«Хотя сейчас заражений среди людей не выявлено, вирусы этой группы уже на пороге. Их стоит внимательно отслеживать», — отметил профессор Майкл Летко из Университета штата Вашингтон, ведущий автор исследования. Эти результаты подчеркивают важность мониторинга дикой природы и глобального контроля за коронавирусами.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены четыре случая заболевания новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. По ее словам, новый вариант вируса не отличается более тяжелым течением болезни, чем при заболевании другими выявленными штаммами варианта вируса «Омикрон».

Ранее прошли испытания дешевой и эффективной мРНК-вакцины против коронавируса.