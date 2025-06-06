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В Японии полицейские нашли внутри жалующейся на боль в животе женщины 74 пакета с кокаином

Sora News: японские полицейские нашли в желудке бразильянки 74 пакетика с кокаином
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Global Look Press

В Японии полицейские нашли внутри жалующейся на боль в животе женщины 74 пакетика с кокаином, пишет Sora News.

В аэропорту Кансай в Осаке японская пограничная служба задержала иностранку, пытавшуюся незаконно ввезти в страну кокаин. Задержанной оказалась 35-летняя гражданка Бразилии по имени Джессика Рамос де Соуза.

При прохождении таможенного контроля женщина выглядела явно встревоженной, что насторожило сотрудников. Ее решили подвергнуть дополнительному досмотру. В ходе проверки у нее обнаружили 13 пакетиков с кокаином, часть из которых была спрятана в носке, завернутом в нижнее белье.

Через несколько минут после задержания Соуза начала жаловаться на сильные боли в животе. Медики отправили бразильянку на рентген и выяснили, что внутри ее желудка находятся еще 74 пакетика кокаина, упакованных в презервативы. По всей видимости, она проглотила их перед въездом в надежде, что успеет пройти через таможню таким образом.

Общий вес изъятого наркотика составил 675,5 грамма. Джессику арестовали по обвинению в нарушении закона Японии о контроле за наркотиками. Она признала вину, но заявила, что не собиралась продавать кокаин. Следователи продолжают выяснять происхождение наркотика и возможных сообщников подозреваемой.

Ранее двух девушек в Японии задержали за организацию дуэли на кулаках.

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