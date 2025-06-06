В Москве наградили победителей премии интернет-контента

В Москве 5 июня состоялась торжественная церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), сообщает пресс-служба премии.

В киноконцертном комплексе «Мосфильм» награды вручили в 22 номинациях, включая 15 основных и 7 специальных. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский подчеркнул значимость качественного онлайн-контента:

«Мы уже в четвертый раз проводим премию ИРИ и видим, как много авторов, способных делать интересный, качественный и при этом осмысленный онлайн-продукт. Интернет — наш «второй дом», и важно наполнять эту среду искренними историями и настоящими героями — теми, кем можно вдохновляться. У самой аудитории на это просто колоссальный запрос. А мы лишь подсвечиваем и поощряем то, что отвечает запросам общества», — сказал он.

Темой церемонии этого года стала концепция «Рожденные дважды», которая символизирует два ключевых этапа жизни современного человека: реальное рождение и создание собственной онлайн-личности. Церемония состояла из трех частей, каждая из которых олицетворяла этапы становления личности в обществе и государстве.

Бессменным голосом премии стал актер Сергей Бурунов, который представил награды. Между актами зрители услышали стихотворения, декламируемые актером Игорем Миркурбановым.

Кроме того, на церемонии прошли эксклюзивные музыкальные выступления. Так, на сцене появились группа «Бонд с кнопкой» с песней «Кухни», группа «The Hatters» с треком «Я делаю шаг», дуэт NANSI & SIDOROV, а также создатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, который совместно с симфоническим оркестром исполнил композицию «Вторая весна» в новой аранжировке. Завершили церемонию Therr Maitz с заглавным треком из фильма «Плагиатор» — «Я буду там».

Напомним, информационными партнерами премии ИРИ 2025 выступили медиахолдинг Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».