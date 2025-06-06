Женщина подала в суд на ресторан тайской кухни из-за слишком острого блюда

Daily Mail: в США женщина требует от ресторана $35 тыс. за слишком острое блюдо

В Калифорнии врач подала в суд на ресторан тайской кухни из-за слишком острого блюда, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в ресторане Coup de Thai в городе Лос-Гатос, где 42-летняя Харджаслин Уалия, невролог из Сан-Хосе, заказала закуску Dragon Balls — жареные острые куриные шарики с добавлением тайского перца чили.

Женщина сообщила официантке, что плохо переносит острую пищу, и попросила сделать блюдо менее острым. Однако после первого же кусочка она почувствовала сильное жжение во рту, горле, небе, языке и даже внутри правой ноздри. Ее глаза и нос начали обильно слезиться, Харджаслин начала кашлять, а вскоре потеряла голос.

После визита в больницу американке был поставлен диагноз — внутренние химические ожоги, поразившие голосовые связки, пищевод и носовую полость. По словам Уалии, теперь она страдает от изменения голоса и дискомфорта при глотании.

В судебном иске указано, что сотрудники ресторана не были должным образом обучены реагировать на подобные ситуации, не предупредили клиентку о возможных рисках и не предложили молочные продукты для снижения остроты. Также утверждается, что никто из персонала не проверил уровень жгучести используемого перца перед приготовлением блюда.

Судебные слушания начнутся 25 августа 2025 года, женщина требует, чтобы ресторан выплатил ей $35 тысяч в качестве компенсации.

Ранее врач предупредила об опасности злоупотребления острой пищей.