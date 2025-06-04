Врач предупредила об опасности злоупотребления острой пищей

Злоупотребление острой пищей, особенно перцем, может повысить риск развития рака желудка. Об этом заявила врач-гематолог и онколог Ли Сицзинь из больницы Далин Цути (Dalin Tzu Chi Hospital) в Тайване в интервью изданию Daily Mirror.

По словам специалиста, несмотря на полезные свойства острого перца, в больших количествах он раздражает слизистую оболочку желудка. Постоянное воспаление внутренней поверхности органа, вызванное таким раздражением, со временем может привести к запуску онкологических процессов.

Ли Сицзинь также указала на другие факторы, способные увеличить риск развития рака желудка. Среди них — употребление табака, алкоголя и маринованных продуктов. В то же время нерегулярное питание, по словам врача, само по себе не является причиной этого заболевания.

Симптомы рака желудка могут быть разнообразными и неспецифичными на ранних стадиях. К ним относятся проблемы с пищеварением, потеря аппетита, быстрое чувство сытости, боль или ощущение комка в животе, а также усталость. Специалисты рекомендуют при появлении подобных признаков обращаться к врачу для своевременной диагностики.

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