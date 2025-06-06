В Подмосковье женщина напоила младенца водой с лимонной кислотой

В Подмосковье мать случайно напоила пятимесячного ребенка водой с лимонной кислотой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в подмосковном Видном. Местная жительница убирала накипь из чайника с помощью лимонной кислоты, а после забыла, что внутри еще осталась опасная жидкость.

Далее молодая мать решила сделать смесь для грудничка и использовала для этого оставшуюся в чайнике воду. Реакция младенца заставила женщину осознать свою ошибку, она сразу же вызвала скорую.

Ребенку сделали промывание желудка и назначили инфузионную терапию. Сейчас жизнь мальчика находится вне опасности.

Ранее воспитательница, по вине которой ребенок сжег пищевод, избежала тюрьмы.