Школьники разгромили выставку, посвященную Пушкину, накануне дня рождения поэта

В Арзамасе школьники частично сломали уличную выставку, размещенную ко дню рождения Александра Пушкина. Кадры с хулиганскими действиями несовершеннолетних опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

На них два мальчика бьют кулаками по экспозиции, посвященной поэту, в городском парке. На записи видно, что малолетние вандалы громили выставку прямо на глазах у прохожих, которые никак не вмешались. Администрация парка выразила возмущение равнодушием отдыхающих. Сейчас несовершеннолетних хулиганов ищут.

«Просто нет слов. У меня сыну 15. Я бы со стыда сгорела, если б увидела что такое творит», «Куда смотрят родители, наказывать надо», «Найти и впаять родителям хороший штраф», — возмутились под видео действиями подростков подписчики канала.

Многие комментаторы отметили, что воспитательные беседы стоит проводить не только с несовершеннолетними хулиганами, но и посетителями парка, которые проявили безразличие.

Ранее депутат Мосгордумы Метлина заявила, что в Москве обсудят защиту стены Цоя от вандалов.