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Супруги выиграли $1,5 млн по дороге на ужин

People: пара из США выиграла в лотерею $1,5 млн, купив билет по дороге на ужин
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Shutterstock

Супруги из США выиграли $1,5 млн по дороге на ужин, пишет People.

Пара из Нью-Джерси выиграла в лотерею $1,5 млн, купив лотерейный билет за $3 по дороге на ужин. По словам одного из победителей, пожелавшего остаться анонимным, он даже не сразу понял, что стал обладателем главного приза.

«Я стер защитный слой с билета, увидел приз и подумал, что там будет написано «бесплатный билет». Но нет — сумма была огромной. Я просто не мог в это поверить», — рассказал он.

Мужчина добавил, что этот выигрыш сильно изменит их жизнь с супругой. Раньше они постоянно волновались из-за счетов в конце месяца, но теперь могут не переживать по этому поводу.

Пара выбрала аннуитетные выплаты, которые предполагают ежегодное получение части выигрыша в течение 25 лет. Если бы супруги выбрали единовременную выплату, они бы получили около $875 тысяч после вычета налогов.

Ранее мужчина из Канады победил рак и четыре раза выиграл в лотерею.

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