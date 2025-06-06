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В США предлагают взорвать ядерную бомбу под океаном ради спасения Земли

В США призвали взорвать ядерную бомбу в океане для борьбы с изменением климата
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Shutterstock

Исследователь из США предлагает взорвать огромную ядерную бомбу под океаном, чтобы спасти Землю, пишет NDTV.

25-летний инженер-программист Microsoft Энди Хаверли опубликовал научную статью, в которой предложил использовать самую мощную ядерную бомбу в мире для борьбы с изменением климата. В своей работе он выдвинул идею подрыва ядерного заряда под океаническим дном с целью высвобождения пород, способных поглощать углерод.

По его словам, такой подход может значительно ускорить процесс естественного выветривания минералов, находящихся на морском дне, что в свою очередь поможет снизить уровень углекислого газа в атмосфере. Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 36 гигатонн этого вещества, и Хаверли утверждает, что ядерный взрыв мощностью 81 гигатонна позволит компенсировать эти выбросы за три десятилетия.

Свою идею автор описывает как синтез уже известных подходов — усиленного выветривания и подземных ядерных взрывов, которые ранее не рассматривались вместе. Он также отметил, что вдохновение пришло после просмотра фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», который заставил его задуматься о потенциале атомной энергетики.

Хаверли подчеркнул, что место взрыва должно быть тщательно рассчитано так, чтобы минимизировать распространение радиации, мусора и энергии. При этом он признал, что у проекта множество технических и этических вопросов, однако считает, что такие радикальные меры могут понадобиться, если традиционные методы окажутся недостаточными.

Ранее США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

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