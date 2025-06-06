Россиянам назвали раствор, который поможет эффективно помыть окна

Раствор из белого уксуса и бытового спирта поможет эффективно помыть окна, он растворит грязь и налет. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на орошенных экспертов.

Для приготовления средства нужно смешать в бутылке с распылителем (0,5 л) 250 мл теплой воды, 100 мл уксуса, 50 мл спирта и 1 ч. л. жидкого черного мыла. Его нужно распылить на окно и протереть круговыми движениями.

Кроме того, можно добавить в смесь глицерин, если окна часто заливает дождь. Он создаст защитную пленку, по которой капли будут скатываться.

CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова до этого рассказала «Газете.Ru», что в стиле «грязный шик» в интерьере жилья дизайнеры используют потертости, разводы, налет и благословляют клинеров на беспорядок. По ее словам, это такая нарочитая небрежность, искусственное состаривание и игра с эффектами «забытости», которые создают атмосферу богемного уюта. Она также отметила, что задача клинеров убрать все лишнее, но сохранить драгоценные следы «времени», которые создавали дизайнеры.

Ранее были названы привычки, которые помогут поддерживать чистоту и уют дома.