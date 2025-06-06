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Лидер криминального мира России отстранил главного вора в законе Москвы

«Лента.ру»: Шакро Молодой отстранил главного вора в законе Москвы от должности
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Максим Блинов/РИА Новости

Лидер российского преступного мира Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, публично выразил недоверие своему заместителю Бадри Когуашвили, которого называют Кутаисским. Об этом рассказала «Ленте.ру» редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

По словам экспертов, это фактически означает отставку Когуашвили с поста главного вора в законе Москвы.

Конфликт между авторитетами начался еще летом 2023 года, когда Шакро Молодой находился в заключении. После освобождения он ждал подходящего момента, чтобы укрепить свои позиции и ослабить влияние Кутаисского, который вернулся в Москву в 2018 году после тюремного срока.

Обострение отношений произошло после того, как Шакро Молодой не получил условно-досрочного освобождения. Он заподозрил Кутаисского в препятствовании этому. Кульминацией конфликта стала криминальная сходка в мае, где Шакро Молодой публично поставил под сомнение полномочия Когуашвили.

Эксперты отметили, что сегодня все важные решения в криминальном мире принимает именно Шакро Молодой, а другие лидеры выполняют лишь роли его подчиненных. В то же время многие воровские авторитеты подозревают московские группировки в связях со спецслужбами.

Специалисты считают, что после этого воровской мир Москвы ждет раскол между группировками, несмотря на уважение к Шакро Молодому.

Ранее в Москве задержали «неучтенного» вора в законе Леху Московского.

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