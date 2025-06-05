На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сызрани дети едва не попали под поезд из-за застрявшего велосипеда

В Самарской области дети спасали велосипед и чуть не попали под поезд
close
Depositphotos

Электричка едва не сбила двух детей, которые решили перетащить велосипед через железнодорожные пути в неположенном месте и застряли. Об этом сообщает «КТВ Луч».

Двое семилетних школьников ехали на велосипедах вдоль железной дороги и решили перейти через пути в неположенном месте. Они поднялись на насыпь и начали перетаскивать велосипеды, один из которых зацепился педалью и застрял.

Машинист приближавшейся электрички заметил на путях несовершеннолетних и применил экстренное торможение. Мальчики испугались, бросили велосипед и успели убежать. Личности юных велосипедистов установлены, их родителей привлекли к административной ответственности.

До этого сообщалось, что в Пензенской области мужчине отрезало поездом руку. Пострадавший выжил, чтобы не потерять оторванную конечность, он достал наручники и пристегнул ее к телу.

Ранее в Омске поезд сбил 21-летнюю девушку в наушниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами