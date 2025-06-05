В Сызрани дети едва не попали под поезд из-за застрявшего велосипеда

В Самарской области дети спасали велосипед и чуть не попали под поезд

Электричка едва не сбила двух детей, которые решили перетащить велосипед через железнодорожные пути в неположенном месте и застряли. Об этом сообщает «КТВ Луч».

Двое семилетних школьников ехали на велосипедах вдоль железной дороги и решили перейти через пути в неположенном месте. Они поднялись на насыпь и начали перетаскивать велосипеды, один из которых зацепился педалью и застрял.

Машинист приближавшейся электрички заметил на путях несовершеннолетних и применил экстренное торможение. Мальчики испугались, бросили велосипед и успели убежать. Личности юных велосипедистов установлены, их родителей привлекли к административной ответственности.

До этого сообщалось, что в Пензенской области мужчине отрезало поездом руку. Пострадавший выжил, чтобы не потерять оторванную конечность, он достал наручники и пристегнул ее к телу.

Ранее в Омске поезд сбил 21-летнюю девушку в наушниках.