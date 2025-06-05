Пьяный россиянин украл пять скамеек из городского сквера

В Магнитогорске мужчина украл пять скамеек из парка и попался пьяным за рулем

Житель Магнитогорска ответит в суде за хищение имущества из городского сквера и управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в ночь на 3 мая магнитогорец распивал спиртные напитки в городском сквере. Мужчине приглянулись скамейки, он пригнал служебный грузовик в парк, погрузил в него пять лавочек и уехал.

Похитителя скамеек поймали случайно — его остановил наряд ДПС за нахождение за рулем в нетрезвом виде. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до одного года лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Омске задержали подозреваемого в краже выручки из кассы магазина косметики. Злоумышленник бродил по торговому центру поздно вечером, он пробрался в подсобное помещение и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что ТЦ уже закрыт. Он проник в магазин косметики и украл выручку из кассы в сумме более 17 тысяч рублей, когда подозреваемый попытался выйти на улицу, сработала охранная сигнализация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Благовещенске три пьяные подруги ошиблись дверью и обокрали чужую квартиру.