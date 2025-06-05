Депутат Романов сообщил о выделении участка в Петербурге для приюта животных

Для приюта благотворительного фонда помощи животным «Мы вместе», который выселяется в связи со строительством Большого Смоленского моста, нашли новое место. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутата Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

По его словам, он обращался к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой о выделении нового участка в октябре прошлого года.

«В результате большого количества проведенных совещаний, продолжительной работы с комитетом по градостроительству и архитектуре, комитетом имущественных отношений, управлением ветеринарии Санкт-Петербурга и другими заинтересованными органами власти был подобран участок площадью 4344 кв. м на улице Цимбалина», — сказал Романов.

На данный момент издано распоряжение комитета имущественных отношений о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду фонду.

«По моей просьбе город за свой счет провел необходимые кадастровые работы и сформировал участок. В ближайшее время будет подписан договор аренды, приюту передан участок и можно будет заняться его расчисткой от мусора, организацией необходимых временных строений — вольеров и боксов для последующего переезда», — добавил он.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время в зоне размещения приюта снесены все остальные дома и сооружения, однако удалось договориться о сохранении здания на Октябрьской набережной до момента переезда.

Романов поблагодарил губернатора за решение этого вопроса и поддержку социально значимых некоммерческих организаций.

«Приют «Мы вместе» также стал первой в Петербурге организацией, получившей земельный участок, в рамках поручения президента России Владимира Путина руководителям регионов о предоставлении для организации и строительства приютов домашних животных земельных участков от 2 февраля 2025 года, данного главой государства после встречи с волонтерами, — сроком исполнения до 1 июля 2025 года», — сказал парламентарий.

В приюте содержится более 200 собак, 50 кошек, попугаи и обезьяны. Фонд занимается спасением животных, которых выбрасывают на улицу частные заводчики.