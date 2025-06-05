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В Бурятии дочь оставила родителей без накоплений из-за онлайн-игры

В Бурятии девочка перевела мошенникам 600 тысяч рублей накоплений родителей
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Shutterstock

Несовершеннолетняя жительница Бурятии оставила свою семью без денег, когда пыталась приобрести валюту в онлайн-игре. Об этом сообщает МВД республики.

Девочка нашла в сети способ получить бесплатную игровую валюту, чтобы приобрести необходимый инвентарь для онлайн-игры. С ребенком связался неизвестный, мужчина сообщил, что для получения выигрыша потребуются телефоны родителей.

Следуя инструкции незнакомца, девочка вошла в банковские приложения отца и матери и перевела на указанный аферистом счет почти 600 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школьник стал жертвой мошенников, познакомившись с девочкой. Мальчик написал понравившейся девочке, анкету которой нашел в одном из сообществ для знакомств. Спустя некоторое время общения «школьница» прислала видео с мужчиной в военной форме, остальные сообщения и аккаунт были удалены. Позже с мальчиком связался «сотрудник ФСБ», после — «работник налоговой службы». Неизвестные убедили пострадавшего в том, что его родители якобы могли финансировать «вражеское государство» и потребовали на проверку деньги, которые хранились в квартире.

Ранее в Москве юноша отдал мошенникам драгоценности на миллион рублей.

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