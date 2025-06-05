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Пожарные спасли олененка, застрявшего в заборе

UPI: британские пожарные спасли олененка, застрявшего между прутьями в заборе
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The Hampshire & Isle of Wight Fire & Rescue Service

В Англии пожарные спасли олененка, застрявшего между прутьями в заборе, пишет UPI.

В английском графстве Хэмпшир пожарные пришли на помощь молодому оленю, который застрял в металлическом заборе. Бригада из пожарной части Редбриджа была вызвана на место после сообщения о животном, оказавшемся в беде.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что олененок пытался протиснуться между прутьями забора и застрял. Испуганное животное не могло самостоятельно освободиться. Спасатели аккуратно использовали гидравлическое оборудование, чтобы раздвинуть прутья и создать достаточно пространства для выхода животного.

После того как олень был освобожден, он без промедлений убежал в ближайший лес, где неподалеку ждала его мать.

Ранее в Австралии пожарные спасли собаку, провалившуюся в девятиметровую шахту.

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