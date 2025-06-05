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В российском регионе оштрафовали директора ресторана, где отравились почти 30 человек

В Вологде на 555 тысяч оштрафовали директора ресторана, где отравились 28 гостей
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Shutterstock

В Вологде директор одного из ресторанов получил штраф в полмиллиона рублей за отравление 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба Вологодской области в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в 2023 году. Тогда в период с 30 июня по 3 июля отравились гости общепита. У 18 человек диагностировали сальмонеллез, который причинил легкий вред здоровью. Остальные пострадавшие получили пищевое отравление, не повлекшее вреда здоровью.

Суд установил, что 39-летний руководитель ресторана не обеспечил исполнение подчиненными сотрудниками санитарных требований. Его действия квалифицировали по по ч.1 ст.236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей»).

«В судебном заседании вологжанин вину не признал, мотивируя тем, что нарушения санитарно-эпидемиологических правил, установленных Роспотребнадзором, не являются причиной отравления людей», — сказано в сообщении.

Предпринимателя оштрафовали на сумму 555 тысяч рублей.

Ранее две девушки отравились подаренным тортом с мышьяком.

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