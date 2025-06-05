В осетинское село обещают вернуть памятник поэту, упавший после урагана

Памятник осетинскому поэту Коста Хетагурову в селении Коста Ардонского района, упавший еще в мае из-за сильного ветра, отреставрируют и вернут на постамент. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе районной администрации. Там добавили, что монумент уже несколько недель находится на ремонте.

«После того, как памятник повалило ветром, его забрали на ремонт. Несколько недель он находился на реставрации. Все дефекты устранены, произведена чистка внешней части конструкции водой под высоким давлением. В настоящее время памятник доставлен на свое место и ждет установки, которая будет произведена в ближайшее время. Результат проделанных работ будет опубликован в соцсетях АМС Ардонского района», — сообщили в пресс-службе.

5 июня газета «Северная Осетия» в своем Telegram-канале опубликовала фото поваленного 8 мая сильным ветром памятника Коста Хетагурову. В публикации сослались на опасения местных жителей, что памятник так и лежит на траве, а от местных властей нет никаких действий.

Ранее в Екатеринбурге выбрали эскиз памятника режиссеру Алексею Балабанову.