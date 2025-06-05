«Чемпионат» провел эксклюзивный вечер Лиги чемпионов в ГУМе

«Чемпионат» провел эксклюзивный показ финала Лиги чемпионов в Доме Динамо на Красной площади, сообщает пресс-служба портала.

Для гостей, среди которых были партнеры, друзья и читатели спортивного портала, провели лигачемпионский квиз, а также гости смогли поиграть в игровую консоль, бильярд, кикер и принять участие в других активностях. Сам матч вживую комментировал спортивный телеведущий Алексей Ярошевский.

По словам спортивного журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, мероприятие прошло с настоящей футбольной атмосферой.

«Надеюсь, традиция продолжится, и я еще побываю на подобных мероприятиях», — сказал он.

Каждому гостю вручили брендированный шарф с символикой «ПСЖ» и «Интера», а самые удачливые смогли выиграть оригинальный мяч Лиги чемпионов.

Как отметил Ярошевский, мероприятия «Чемпионата» с каждым разом становятся все душевнее.

«Посмотреть футбол в такой компании и в таком месте — это что-то невероятное. Рад, что смог получить максимальное наслаждение от своей работы», — сказал он.

В пресс-службе ФК «Динамо» назвали мероприятие классным времяпрепровождением.

«Мы рады, что наш Дом Динамо объединяет любителей не только российского, но и международного футбола. BetBoom Дом Динамо — это в принципе проект, где эмоции от знакомства с новым культурно-досуговым опытом (не только футбольным) такие же яркие, как и от побед любимого клуба», — говорится в сообщении.