На ЦИПР открылась международная выставка цифрового искусства DECIPRALAND

Более 50 художников из 8 стран представили свои работы на выставке DECIPRALAND

В рамках международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) открылась выставка цифрового искусства DECIPRALAND, сообщает пресс-служба конференции.

В этом году мероприятие объединило более 50 участников из восьми стран, включая Россию, ОАЭ, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Сербию, Армению и Беларусь.

На выставке представлены работы Alexandr Subsensus, DIMITRIEV & YANAK, Александр Памиков, SABRINA GUECHETOULI | Rank SSS и RateLRise.

Отмечается, что DECIPRALAND представляет четыре направления: AI Art, NFT, Digital Fashion и Media Art. Темой выставки стала «(In)Between: между образом и восприятием». Произведения художников сосредоточены на изучении промежуточных состояний между мирами, временными пластами и уровнями восприятия.

Организаторы подготовили несколько форматов для демонстрации работ. В специальной арт-зоне посетителей встречает цифровой аватар, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Сегодня аватары становятся посредниками между человеком и цифровым пространством, выполняя функции навигаторов в современных формах взаимодействия.

«Мне всегда было интересно, как технологии влияют на художников и вдохновляют их. Выставка DECIPRALAND следует трендам, когда в музеях вместо обычных картин появляются работы, созданные цифровыми художниками. Диджитал-искусство сегодня активно развивается, и мы как ключевая площадка по цифровым технологиям сами активно продвигаем технологическую повестку во всех областях, включая арт», отметила сооснователь ЦИПР Ольга Пивень.

Работы участников также транслируются на экранах во время перерывов между деловыми сессиями конференции. Кроме того, метавселенная DECIPRALAND работает как онлайн-музей, доступный со всех мобильных устройств и компьютеров.

Напомним, ЦИПР проходит с 2 по 8 июня 2025 года в Нижнем Новгороде. Медиахолдинг Rambler&Co выступил официальным медиапартнером выставки. В свою очередь, «Газета.Ru», «Лента.ру», портал «Рамблер» стали информационными партнерами.