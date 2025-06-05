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Мужчина не обратил внимание на покалывание в руках и оказался парализованным

Британца парализовало из-за редкого синдрома, начавшегося с обыкновенных мурашек
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Shutterstock

Британец списал онемение рук на обыкновенные мурашки, но несколько дней спустя его парализовало. Об этом сообщает People.

Люк Пикеринг, 31-летний механик из Ноттингема, впервые почувствовал онемение в ноябре 2023 года. В тот день он пошел на работу, списав неприятные ощущения на покалывание из-за временного нарушения кровообращения (парестезия). Однако на следующее утро это ощущение распространилось на пальцы ног, и он почувствовал апатию во всем теле.

Партнерша Люка настояла, чтобы он пошел в больницу, где ему поставили диагноз синдром Гийена-Барре (СГБ) — редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервную систему человека. Следующие 94 дня мужчина не покидал медучреждение.

«Я был парализован от головы и ниже. Даже мое лицо было парализовано, поэтому мне пришлось спать с открытыми глазами в течение трех недель», — вспоминает Люк.

После нескольких курсов иммуноглобулина больного перевели из отделения интенсивной терапии в реабилитационный центр. Это случилось в конце декабря 2023 года. К февралю 2024-го он снова смог ходить самостоятельно.

Пикеринг заявил, что до сих пор не чувствует пальцев ног, но все же может жить нормальной жизнью. Тем не менее опасения о том, что болезнь может вернуться, мешают ему спать по ночам.

«Если я просыпаюсь среди ночи с иголками, то не могу заснуть, потому что думаю, что это происходит снова», — признался англичанин.

Ранее мужчина принял клеща в заднем проходе за геморрой и ходил с ним около недели.

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