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На курорте «Манжерок» откроют новый вейк-парк и продлят горные тропы

«Манжерок» увеличил протяженность маршрутов «Хранитель Большого Алтая»
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Пресс-служба Сбера

В преддверии летнего сезона курорт «Манжерок» подготовил новые активности для своих гостей, сообщает пресс-служба банка.

Маршруты этнопарка «Хранитель Большого Алтая» стали в 2 раза более протяженными, а также там появились тропы для легких прогулок и сложные подъемы.

Также протяженность велотрасс байк-парка увеличилась до 25 км, а на Бирюзовом озере откроется новый вейк-парк с водными видами спорта.

В августе на курорте откроют палаточный лагерь для туристов, а аттракционы родельбан и тюбинг будут работать круглый год.

Кроме того, с 22 по 24 августа на курорте проведут фестиваль мультимедиа-арта и музыки «Исток» с объемными инсталляциями.

По словам заместителя председателя правления Сбера Станислава Кузнецова, этим летом курорт делает ставку на разнообразие.

«На курорте будет интересно и семьям с детьми, и экстремалам, и ценителям искусства. «Манжерок» задает новый стандарт отдыха в России: это место с особой энергетикой, отдых в котором запоминается на всю жизнь», — сказал он.

Напомним, летом 2024 года курорт посетили 400 тыс. гостей. Этим летом Сбер ожидает, что количество туристов увеличится вдвое.

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