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В Казани пройдет гала-концерт победителей конкурса «Юные виртуозы Татарстана»

Аида Гарифуллина выступит в Татарстане с лауреатами республиканского конкурса
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Depositphotos

В Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева в Казани 6 июня пройдет гала-концерт победителей второго республиканского конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Татарстана», сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что юные исполнители выступят на одной сцене с профессиональным оркестром Центра современной музыки имени С. Губайдулиной, Государственным хором Республики Татарстан под управлением М. Таминдаровой и капеллой Дмитрия Железнова.

Также на концерте выступит звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина, которая является основателем и председателем жюри конкурса. На гала-концерте она вручит лауреатам и их педагогам-наставникам денежные премии, памятные призы и дипломы.

Конкурс проходил с февраля по май 2025 года при поддержке Министерства культуры России и Татарстана, Министерства образования республики, мэрии и управления культуры Казани, а также Центра современной музыки имени С. Губайдулиной.

Мероприятие стало частью Творческой академии музыки Республики Татарстан, направленного на поддержку талантливых учеников Детских музыкальных школ и школ искусств республики, развитие детского творчества и популяризацию академического музыкального искусства.

Конкурс проводился на безвозмездной основе, что позволило около 500 участникам продемонстрировать свои способности по всем специальностям.

Жюри конкурса состояло из высокопрофессиональных музыкантов, педагогов и исполнителей, представляющих ведущие консерватории страны. Помимо оценки выступлений, его члены провели мастер-классы и концерты для участников и их наставников.

Кроме того, 7 июня Аида Гарифуллина представит партию Виолетты в опере «Травиата» на сцене Государственного академического Большого театра России.

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