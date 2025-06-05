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Мальчик втайне проглотил 19 магнитов и попал в российскую больницу с перитонитом

В Ростове-на-Дону мальчик проглотил 19 магнитов и попал на операционный стол
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ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»/VK

В Ростове-на-Дону десятилетний мальчик втайне проглотил 19 магнитов и попал в больницу с перитонитом. Об этом сообщает ГБУ РО «Областная детская клиническая больница».

Ребенок проглотил магнитные шарики и месяц никому об этом не рассказывал. В результате его госпитализировали в медицинское учреждение с симптомами перитонита.

Состояние ребенка потребовало экстренного хирургического вмешательства. Изначально операцию начали лапароскопическим методом, но из-за множественных межкишечных свищей и перфорации тонкой кишки врачи перешли к открытой операции. Хирурги извлекли все инородные тела, устранили повреждения и спасли ребенка. После лечения мальчика выписали.

Врачи отметили, что подобные случаи крайне опасны. Несмотря на то, что инородные тела успешно извлекаются, это может вызвать осложнения в будущем и потребовать повторных операций.

Ранее в Бурятии спасли подростка, который проглотил 25 магнитов.

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