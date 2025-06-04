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В Бурятии спасли подростка, который проглотил 25 магнитов

В Бурятии школьник попал в больницу, проглотив два десятка магнитов
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ГAУЗ «ДРКБ» МЗ РБ/VK

Медики Детской республиканской клинической больницы Бурятии спасли мальчика, в кишечнике которого были обнаружены магнитные шарики. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

14-летний подросток был доставлен в больницу из отдаленного района республики с подозрением на инородные тела в брюшной полости. Медики обнаружили в кишечнике мальчика скопление магнитов, часть из которых которых притянулась друг к другу.

«Нам пришлось провести длительную, двухчасовую колоноскопию. Часть магнитов находилась в слепой кишке, часть — в тонком кишечнике. Мы столкнулись с серьезными техническими трудностями, но в итоге удалось извлечь часть сцепленных между собой магнитов», — рассказал врач-хирург ДРКБ Дмитрий Васильев.

Оставшиеся магниты вышли естественным путем. Школьник еще некоторое время оставался под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее московские врачи спасли 12-летнего ребенка, проглотившего батарейку от пульта.

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