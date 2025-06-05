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Мужчина прилетел в другую страну к беременной жене брата из-за сосиски в тесте

Британец прилетел в Португалию к беременной жене брата из-за одной ее просьбы
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360production/Shutterstock/FOTODOM

Житель Великобритании пролетел 1600 км, чтобы привезти беременной родственнице сосиску в тесте, которую она внезапно захотела. О подробностях истории пишет британский таблоид Mirror.

Беременная Лорен Ниланд и ее муж Джейми отдыхали в Португалии, когда женщина призналась, что очень хочет съесть сосиску в тесте из известной на их родине сети пекарен Greggs. На ее желание отреагировал брат мужа, который специально прилетел и доставил выпечку в кратчайший срок.

«Я до сих пор не могу в это поверить. Моя жена Лорен два дня назад очень захотела сосиску в тесте Greggs. Мой брат ехал весь день в Португалию, чтобы привезти ей ее, и теперь уезжает через 24 часа. Спасибо, братан. Счастливого пути домой», — написал Джейми в соцсетях.

Под его постом комментаторы похвалили будущего дядю за преданность, а некоторые даже назвали его героем. Однако один из пользователей заявил, что усилия британца были излишними, ведь в Португалии есть места, где можно с легкостью найти те же товары, что продаются в Великобритании.

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