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Стало известна дата прибытия первого пассажирского поезда из Ирана в Афганистан

SWN: первый пассажирский поезд из Ирана прибудет в Афганистан через 10 дней
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Ali Khara/Reuters

Первый в истории пассажирский поезд начнет курсировать из Ирана в Афганистан через 10 дней. Об этом сообщает афганская радиостанция Salam Watandar со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Герат Мохаммада Юсуфа Саиди.

Сообщается, что железнодорожный состав отправится из города Хаф на северо-востоке Ирана в город Герат на западе Афганистана.

«Запуск поезда является важным шагом на пути к облегчению передвижения граждан и укреплению экономических и культурных связей между Афганистаном и Ираном», — говорится в сообщении.

О строительстве железной дороги из Ирана в Афганистан стало известно в 2007 году. Маршрут должен был соединять Герат с железнодорожной сетью Ирана через Хаф в провинции Хорасан-Резави. Первоначально планировалось, что протяженность железнодорожной трассы составит 138 км, но ее длина после завершения строительства составила 225 км, из которых 147 проходят по афганской территории.

Дорога предназначалась для транзита грузов между странами, однако движение по ней прерывалось в связи с боевыми действиями и сменой власти в Афганистане в августе 2021-го года, но уже в 2022-м было восстановлено.

Ранее Иран начал строить стену на границе с Афганистаном и Пакистаном.

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