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Организаторы «Пикника Афиши» представили третью сцену фестиваля

«Афиша Daily» анонсировала сцену на «Пикнике Афиши»
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Пресс-служба компании «Афиша»

«Афиша Daily» представила третью сцену «Пикника Афиши» — шоукейс «Заря», сообщает пресс-служба компании.

На сцене выступят артисты, которых редакция видит в будущем русскоязычных выступлений.

На сцене выступят различные коллективы, среди которых «Внимание брусника!», nttrl, Cafard, Sabu и другие.

На других сценах «Пикника Афиши» выступят «Руки Вверх!», Uma2rman, «Танцы Минус» и другие.

Также на фестивале организуют маркет локальных брендов, фудкорт, йогу, большую детскую зону и другие активности.

Напомним, «Пикник Афиши» пройдет 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 9 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге.

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