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Раскрыты детали установки памятника Дугиной в Одинцово

Глава Одинцовского ГО Иванов: памятник Дарье Дугиной будет выполнен в бронзе
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Александр Кряжев/РИА Новости

Памятник публицисту Дарье Дугиной будет выполнен в бронзе, а его высота составит 3,5 метра. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в Telegram-канале.

По словам Иванова, скульптор Дмитрий Александров уже представил эскиз будущей работы. Глава округа отметил, что автор скульптуры лично знал Дугину и постарался передать ее образ таким, каким он запомнил девушку при последней встрече.

«Дмитрий отметил, что в работе важно показать сочетание её мужественности и женской легкости», — написал Иванов.

Он отметил, что проект памятника в числе прочего предусматривает благоустройство территории — установку скамеек и подсветок. По словам Иванова, все работы должны быть завершены к 20 августа.

Дугиной не стало в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья вечером 20 августа 2022 года. По данным ФСБ, за этим стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк. Уточнялось, что автомобиль, который использовался для слежки за Дугиной, имел различные номера: при въезде в Россию он был зарегистрирован на территории Донецкой народной республики, в Москве — на казахстанские номера, а при выезде в Эстонию — на украинские.

Ранее Бастрыкин заявил, что ИИ помог раскрыть дела Дугиной и Татарского.

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