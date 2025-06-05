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Российский шестиклассник сообщил о ворвавшихся в школу людях в масках и поплатился

В Дагестане шестиклассник сообщил о фейковых налетчиках, напавших на школу
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Дагестане «шутка» шестиклассника по поводу налета на школу обернулась разбирательством в правоохранительных органах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, ученик решил «устроить сюрприз» другим учащимся и учителям, взял телефон у одноклассника, позвонил с него директору и передал информацию о неизвестных в масках с оружием, которые зашли в здание. Администрация вызвала спецслужбы, начались проверки.

Когда полицейские поняли, что сообщение о нападении — фейк, нарушителя спокойствия быстро нашли. Ученик сам признался, что подсмотрел идею в интернете и думал, что будет смешно. Семью мальчика проверяют сотрудники силовых структур. Родителям нарушителя грозит крупный штраф.

Ранее житель Амурской области сообщил о «минировании» вокзала, чтобы скрасить ожидание поезда.

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