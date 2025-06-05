Суд вынес приговор россиянину, который выколол глаз продавцу BMW

Житель Кемеровской области получил срок за нападение на владельца BMW, чью машину он собирался угнать, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Приговор 29-летнему Валерию Пуртову был вынесен Железнодорожным районным судом Новосибирска, его признали виновным в совершении трех преступлений. Инцидент произошел в январе 2023 года во время сделки по продаже автомобиля BMW, который продавец оценил в 9 млн рублей.

Пуртов пришел на встречу с намерением угнать дорогостоящий автомобиль. Он сел в машину к пострадавшему и нанес ему множественные ножевые ранения. В результате мужчина получил серьезные травмы — нападавший даже выколол ему глаз, но пострадавший смог оказать активное сопротивление и сбежал от преступника, бросив машину.

Пуртов скрылся с места происшествия, забрав из автомобиля телефон жертвы, но был задержан по горячим следам. Его вину удалось доказать, и суд назначил злоумышленнику наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее двое грабителей едва не откусили мужчине нос и отобрали у него телефон и деньги.