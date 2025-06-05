На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор россиянину, который выколол глаз продавцу BMW

В Новосибирске осудили мужчину, который изрезал ножом владельца BMW ради машины
close
СУ СК России по Новосибирской области

Житель Кемеровской области получил срок за нападение на владельца BMW, чью машину он собирался угнать, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Приговор 29-летнему Валерию Пуртову был вынесен Железнодорожным районным судом Новосибирска, его признали виновным в совершении трех преступлений. Инцидент произошел в январе 2023 года во время сделки по продаже автомобиля BMW, который продавец оценил в 9 млн рублей.

Пуртов пришел на встречу с намерением угнать дорогостоящий автомобиль. Он сел в машину к пострадавшему и нанес ему множественные ножевые ранения. В результате мужчина получил серьезные травмы — нападавший даже выколол ему глаз, но пострадавший смог оказать активное сопротивление и сбежал от преступника, бросив машину.

Пуртов скрылся с места происшествия, забрав из автомобиля телефон жертвы, но был задержан по горячим следам. Его вину удалось доказать, и суд назначил злоумышленнику наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее двое грабителей едва не откусили мужчине нос и отобрали у него телефон и деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами