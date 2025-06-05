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Полицейские вели оперативные работы и случайно обнаружили в доме россиянина медвежонка

Самарские полицейские осматривали дом и случайно нашли медвежонка

В Самарской области оперативно-розыскные работы сотрудников правоохранительных органов обернулись неожиданной встречей — во время осмотра дома в Волжском районе на полицейских выбежал медвежонок. Историей поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как рассказали полицейские, они находились на территории одного из домов и осматривали его, когда обратили внимание на беспокойное поведение собаки. Чтобы посмотреть, почему животное нервничает, сотрудники МВД спустились в подвал, открыли дверь, откуда слышали лай, и вместе со взрослой собакой к ним выбежал медвежонок.

Как рассказал хозяин дома, детеныша медведя он подобрал на трассе, возвращаясь из Башкортостана.

«Полицейские сообщили о произошедшем сотрудникам Природоохранной прокуратуры, которые затем забрали малыша», — поделилась Волк, добавив, что позже медвежонка передадут в зоопарк.

Ранее в Башкирии на видео попал «боксерский бой» медвежат на проезжей части.

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