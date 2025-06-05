В Ленобласти подросток попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи на природе

Молодому человеку понадобилась помощь медиков после того, как в Ленинградской области его укусила ядовитая змея. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Елизаветинском карьере. Змея укусила 17-летнего юношу во время отдыха, но только спустя некоторое время его самочувствие ухудшилось, подросток обратился к медикам.

«У него диагностировали токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитым животным», – сообщается в публикации.

Пострадавшего направили в реанимацию.

По данным «Фонтанки», состояние подростка оценили как средней степени тяжести.

Еще одна ядовитая змея напала на 16-летнего молодого человека во Всеволожском районе, в деревне Лемболово. У пострадавшего обнаружили следы от укусов на обеих кистях. Его также направили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, в момент нападения школьник был пьян.

Ранее трехметровый питон укусил мужчину за половой орган в туалете.