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Бультерьер по кличке Люцифер разорвал лицо девушке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге собака напала на подругу своей хозяйки и разорвала ей лицо
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Shutterstock

В Екатеринбурге стаффордширский бультерьер по кличке Люцифер напал на девушку. Подробности инцидента пострадавшая рассказала E1.ru.

Все произошло 24 мая в коттеджном поселке Улесье, когда 22-летняя девушка выгуливала собаку подруги. Люцифер напал на Снежану и серьезно ранил ей шею и подбородок после столкновения с чужой агрессивной собакой. Пострадавшая обратилась в ближайшую больницу, где ей оказали первую помощь, а затем направили в 23-ю больницу в Екатеринбурге. Однако там девушке помочь не смогли, поэтому она была вынуждена ехать в Челябинск, где ей все же зашили рану.

Хозяйка собаки Кристина заявила, что Снежана сама виновата в случившемся. По ее словам, подруга без разрешения взяла питомца и вышла на прогулку в нетрезвом состоянии, не имея опыта общения с собакой. Владелица пса заверяет, что до сих пор животное не проявляло агрессии. Тем не менее Снежана планирует привлечь ее к ответственности. Также потерпевшая считает, что наказания заслуживают медики, из-за которых она не получила своевременную помощь, хотя травма была опасной, так как укус находился вблизи сонной артерии.

Ранее россиянин натравил на прохожего собаку после замечания.

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