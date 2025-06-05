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Жители Москвы смогут приобрести продукцию подмосковной сыроварни

Продукцию от подмосковной сыроварни представили на «Народной ярмарке» в Москве
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Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Жители и гости Москвы смогут приобрести продукцию от подмосковной сыроварни на «Народной ярмарке», которая проводится с 3 по 8 июня на Тверской площади в столице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарке фермеры из разных регионов представляют продукцию собственного производства.

На «Народной Ярмарке» представлена продукция Истринской сыроварни, среди которой «Молодой Пармезан», «Легкий» и другие сорта сыра.

«По итогам прошлого года хозяйство произвело более 1,3 тысячи тонн сыра и 45 тонн сливочного масла, 87,5 тонны творога и порядка 3 тысяч банок сметаны, йогурта, ряженки и молока», — говорится в сообщении.

Регион занимает первое место в России по выпуску сыра, в отрасли работают более 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств. По итогам I квартала в Московской области было произведено 41,8 тысячи тонн.

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