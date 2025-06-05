Учительница отправила ученику фото обнаженной груди и пожалела об этом

В США учительницу заподозрили в романтических отношениях с 14-летним учеником, сообщает People.

В начале этого месяца 28-летняя Оливер Фелл, учительница из Флориды, была арестована по обвинению в непристойном поведении и распространении вредных материалов. По предварительным данным, Фелл отправила свою обнаженную фотографию и вступила в половую связь с учеником средней школы. В полиции узнали о произошедшем после того, как пострадавший рассказал сотруднику школы, что педагог поддерживает с ним переписку в социальных сетях более трех месяцев. Юноша также заявил, что женщина отправила ему фото груди в Snapchat в начале января.

Правоохранители провели проверку и доказали, что полученное несовершеннолетним фото действительно принадлежит Фелл. Затем, по словам директора образовательного учреждения, педагог была незамедлительно уволена и перестала контактировать с учениками. Пока обвиняемая вину не признала, она содержится в окружной тюрьме под залогом в $2,5 тыс.

Ранее учительница из Калифорнии совратила четырех учеников и родила от одного из них.